ЛНР: причиной пожара под Винницей могла стать попытка скрыть хищения

ЛУГАНСК, 27 сен — РИА Новости. Причиной пожара на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области Украины мог стать человеческий фактор либо умышленное сокрытие хищения военного имущества, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Версий по данному инциденту у нас несколько. Первая: в данном районе 26 сентября начались антитеррористические учения, и, учитывая практику ВСУ халатного отношения к хранению боеприпасов, то могла произойти детонация. Также причиной мог послужить человеческий фактор и несоблюдение мер пожарной безопасности", — сказал Марочко.
"Все эти версии могут быть актуальны. А то, что нас обвинят и припишут работу диверсионно-разведывательных групп республик, у нас не вызывает сомнений, поскольку это единственный вариант, при котором никто не ответит за данный инцидент", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.
Он напомнил, что "незадолго до ЧП начальнику Генштаба Украины докладывали о плачевном состоянии дел на данном складе, но вместо того, чтобы как-то отреагировать и принять меры, он убыл в заграничную командировку, что тоже наталкивает на определенные мысли".