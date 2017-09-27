ЛНР: причиной пожара под Винницей могла стать попытка скрыть хищения

ЛУГАНСК, 27 сен — РИА Новости. Причиной пожара на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области Украины мог стать человеческий фактор либо умышленное сокрытие хищения военного имущества, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".

"Версий по данному инциденту у нас несколько. Первая: в данном районе 26 сентября начались антитеррористические учения, и, учитывая практику ВСУ халатного отношения к хранению боеприпасов, то могла произойти детонация. Также причиной мог послужить человеческий фактор и несоблюдение мер пожарной безопасности", — сказал Марочко.

Второй причиной возгорания, по словам спикера, может быть попытка сокрытия фактов хищения военного имущества "с последующей продажей, а также списывание боеприпасов, которые использовались в зоне так называемой "АТО".

"Все эти версии могут быть актуальны. А то, что нас обвинят и припишут работу диверсионно-разведывательных групп республик, у нас не вызывает сомнений, поскольку это единственный вариант, при котором никто не ответит за данный инцидент", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он напомнил, что "незадолго до ЧП начальнику Генштаба Украины докладывали о плачевном состоянии дел на данном складе, но вместо того, чтобы как-то отреагировать и принять меры, он убыл в заграничную командировку, что тоже наталкивает на определенные мысли".