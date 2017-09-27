Рябков рассказал о работе с США по договору об открытом небе в Вене

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Россия и США вели в Вене профессиональный диалог по проблемам в выполнении договора об открытом небе, но вместо того, чтобы продолжить его, США объявили об ограничениях с 1 января 2018 года, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках Договора по открытому небу.
По его словам, в определённых момент рассматривалась возможность "выработки некоего пакетного подхода к решению и снятию всех проблем".
"Вместо того, чтобы продолжить эту работу, которую мы были готовы США, сейчас объявили об определённом ужесточении в условиях проведения полетов открытого неба нашими самолетами. И мы понимаем, что эти ограничения будут введены с 1 января 2018 года", — добавил Рябков.
По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на "запрет Кремля на пролет над Калининградом".
В Кремле США призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.