Глава Пентагона предостерег Россию и Иран от поставок оружия талибам

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис прокомментировал утверждения о том, что Россия и Иран якобы поставляют вооружения афганскому движению "Талибан".

"Обе страны, которые вы упомянули, понесли потери от терроризма. И мне кажется, было бы крайне неблагоразумно думать, что можно каким-либо образом поддерживать террористов в другой стране, и не получить за это последствия. Но сейчас я не хотел бы обсуждать детали, касающиеся этих двух стран", — сказал он на пресс-конференции в Кабуле, отвечая на вопрос о том, каковы объемы поставок вооружений, которые Россия и Иран якобы предоставляют "Талибану".

Ранее обвинения в поддержке талибов уже звучали из уст американских генералов. МИД России назвал их "абсурдными и бездоказательными". Глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил в разговоре с РИА Новости, что заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов, являются ложью, эти измышления призваны оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что утверждения о поставках РФ вооружений афганскому "Талибану" не соответствуют действительности, у ведомства не было и не может быть взаимодействия, а тем более поставок вооружений террористам.