Власти Каталонии обвиняют Мадрид в попытках спровоцировать беспорядки

МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Правительство Испании, вводя дополнительные силы правопорядка в Каталонию накануне голосования по вопросу независимости 1 октября, стремится обострить ситуацию, что может вызвать беспорядки, заявил советник внутренних дел Женералитета (каталонского правительства) Жоакин Форн.
"Они хотят, чтобы происходили бурные массовые выступления, которые не были бы мирными. Они к этому стремятся, и полиция приезжает с этой целью. Это очевидно, мы видим это ежедневно", — заявил Форн в интервью каталонской радиостанции RAC1.
Член Женералитета также заявил, что каталонская прокуратура, которая издает распоряжения для каталонских правоохранительных органов не допустить голосование, взять под контроль участки, изымать урны и бюллетени и не пускать людей, "выполняет приказы Мадрида". "Это огромная ошибка. Это абсолютно противоречит закону", — добавил глава каталонских силовиков.
Он заверил, что каталонские правоохранительные органы всеми возможными средствами попытаются предотвратить столкновения. "Мы мирные люди и принципы действий каталонской полиции иные", — сказал он.
Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.