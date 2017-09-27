Власти Каталонии обвиняют Мадрид в попытках спровоцировать беспорядки

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. Архивное фото

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. Архивное фото

МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Правительство Испании, вводя дополнительные силы правопорядка в Каталонию накануне голосования по вопросу независимости 1 октября, стремится обострить ситуацию, что может вызвать беспорядки, заявил советник внутренних дел Женералитета (каталонского правительства) Жоакин Форн.

"Они хотят, чтобы происходили бурные массовые выступления, которые не были бы мирными. Они к этому стремятся, и полиция приезжает с этой целью. Это очевидно, мы видим это ежедневно", — заявил Форн в интервью каталонской радиостанции RAC1.

Он признал, что во многих населенных пунктах возможности проголосовать не будет, поэтому люди будут собираться перед зданиями, где обычно организуют в случае выборов участки для голосования, "чтобы выразить протест".

Член Женералитета также заявил, что каталонская прокуратура, которая издает распоряжения для каталонских правоохранительных органов не допустить голосование, взять под контроль участки, изымать урны и бюллетени и не пускать людей, "выполняет приказы Мадрида". "Это огромная ошибка. Это абсолютно противоречит закону", — добавил глава каталонских силовиков.

Он также добавил, что у правительства Каталонии нет данных, сколько именно силовиков направил Мадрид в автономное сообщество. Ранее испанские СМИ называли цифру до 5 тысяч. Форн отметил, что большое количество полицейских машин в порту Барселоны создают такое впечатление, что представители правоохранительных органов, направленные в Каталонию, "идут на войну". "Они хотят поставить нашу полицию против наших граждан", — добавил Форн.

Он заверил, что каталонские правоохранительные органы всеми возможными средствами попытаются предотвратить столкновения. "Мы мирные люди и принципы действий каталонской полиции иные", — сказал он.

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.