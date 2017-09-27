Рябков: у РФ есть встречные претензии к США по договору об открытом небе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Обвинения со стороны США в адрес РФ о нарушениях договора об открытом небе не новы, у России есть встречные претензии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Обвинения не новы. То, что сейчас вышло в публичное пространство, мы слышали от американцев и раньше. Дело в том, что у нас есть целый ряд встречных претензий к США по ряду аспектов выполнения этого договора", — заявил Рябков журналистам.

Он отметил, что есть ряд "незакрытых сюжетов". "Незакрытые не с той точки зрения, что они обсуждаются в публичном пространстве, а с той точки зрения, что они не нашли своего решения", — добавил замминистра.