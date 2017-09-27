Депутат рассказал, почему боевики "присваивают" себе обстрел в Кабуле

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что стремление и радикального движения "Талибан"*, и террористической группировки "Исламское государство"* взять на себя ответственность за обстрел аэропорта в Кабуле может быть связана с дальнейшим финансированием этих организаций.

Ранее представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что несколько ракет упали неподалеку от аэропорта в Кабуле, при этом никто не пострадал. По информации телеканала Tolo News, ответственность за обстрел взяли на себя талибы, целью своей атаки они назвали министра обороны США Джеймса Мэттиса. После ИГ также взяла на себя ответственность за этот обстрел.

"Наверняка за этими заявлениями идет какое-то финансирование, поэтому они и начинают наперебой заявлять, что та или иная организация совершила это действие. Думаю, здесь цель одна — финансирование", — заявил Красов РИА Новости.

В том, что касается заявлений талибов об истинной цели их действий, депутат предположил, что организации просто не хватило технического оснащения.

"Обстрелять аэропорт-то можно, а вот чтобы попасть в цель, надо обладать разведывательными сведениями, чтобы точно понимать, где объект, и, естественно, техникой вооружения соответствующей", — пояснил парламентарий.

*Террористическая организация, запрещенная в России