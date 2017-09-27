Власти Испании не добьются отмены референдума в Каталонии, заявил политик

МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Голосование 1 октября по вопросу независимости Каталонии состоится, несмотря на действия испанских властей и прокуратуры, а жители автономного сообщества смогут "свободно выразить свое мнение на участках", заявил РИА Новости мэр каталонского города Тортоса, депутат испанского конгресса депутатов от Каталонской демократической партии (PdCat) Ферран Бель (Ferran Bel).

Бель был вызван в прокуратуру, после того как вместе с другими 700 мэрами поддержал референдум 1 октября, несмотря на то что Конституционный суд Испании приостановил действие всех относящихся к голосованию документов, принятых женералитетом (каталонским правительством) и каталонским парламентом — после этого дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума с точки зрения правительства Испании стали незаконными.

Бэль поставил подпись под копией декрета о проведении референдума, подписанного всеми членами женералитета. По мнению прокуратуры, такие действия могут попадать под статьи о неподчинении властям (наказывается штрафом), должностных преступлениях (карается лишением возможности занимать выборные должности) и растрате государственных средств (до восьми лет тюрьмы).

"Они не заставят нас передумать, наши граждане смогут свободно выразить свое мнение 1 октября на избирательных участках", — заявил политик. Он отказался давать показания в прокуратуре, как и остальные мэры.

Ферран Бель рассказал, что передал прокурору копию декрета мэрии Тортосы о поддержке референдума. "Мне нечего скрывать, закон был принят каталонским парламентом, представляющим суверенитет народа Каталонии. Мэры не совершили никакого преступления, нет никаких признаков преступления из-за того, что мы подписали эти декреты", — пояснил политик.

"Если в XXI веке в Европе считается преступлением, когда мэр разрешает землякам опустить бюллетень в урну для голосования, мы должны задуматься", — добавил политик.

По его мнению, министры финансов и юстиции Испании Кристобаль Монторо и Рафаэль Катала дискредитировали себя, равно как и генпрокурор Хосе Мануэль Маса — "господин, который вызвал 75% мэров, избранных демократическим путем, за то, что они хотят провести голосование".

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.