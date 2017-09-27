Власти Испании не добьются отмены референдума в Каталонии, заявил политик

МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Голосование 1 октября по вопросу независимости Каталонии состоится, несмотря на действия испанских властей и прокуратуры, а жители автономного сообщества смогут "свободно выразить свое мнение на участках", заявил РИА Новости мэр каталонского города Тортоса, депутат испанского конгресса депутатов от Каталонской демократической партии (PdCat) Ферран Бель (Ferran Bel).
Бэль поставил подпись под копией декрета о проведении референдума, подписанного всеми членами женералитета. По мнению прокуратуры, такие действия могут попадать под статьи о неподчинении властям (наказывается штрафом), должностных преступлениях (карается лишением возможности занимать выборные должности) и растрате государственных средств (до восьми лет тюрьмы).
"Они не заставят нас передумать, наши граждане смогут свободно выразить свое мнение 1 октября на избирательных участках", — заявил политик. Он отказался давать показания в прокуратуре, как и остальные мэры.
"Если в XXI веке в Европе считается преступлением, когда мэр разрешает землякам опустить бюллетень в урну для голосования, мы должны задуматься", — добавил политик.
По его мнению, министры финансов и юстиции Испании Кристобаль Монторо и Рафаэль Катала дискредитировали себя, равно как и генпрокурор Хосе Мануэль Маса — "господин, который вызвал 75% мэров, избранных демократическим путем, за то, что они хотят провести голосование".