Пилот Etihad Airways умер на борту самолёта

ДУБАЙ, 27 сен — РИА Новости. Пилот эмиратской авиакомпании Etihad Airways скончался во время выполнения рейса из Абу-Даби в Амстердам, сообщает издание Gulf News.

В результате самолёту пришлось поменять курс и срочно приземлиться в Кувейте.

Как заявили в авиакомпании, самолёт успешно приземлился в Кувейте, где на борт сразу направили группу медиков, однако пилот уже скончался.

"Etihad Airways с прискорбием сообщает о смерти на борту рейса EY 927, выполняющего службу грузовых перевозок из Абу-Даби в Амстердам", — сообщили в авиакомпании.

Причина смерти пилота не называется.