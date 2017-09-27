Столтенберг подтвердил необходимость присутствия НАТО в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ракетный обстрел аэропорта Кабула оправдывает присутствие миссии альянса для обучения и консультирования сотрудников силовых структур Афганистана.

Ранее представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что несколько ракет упали неподалеку от аэропорта в Кабуле, при этом никто не пострадал. Произошло это после того, как в среду в Кабул с необъявленным визитом прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за ракетный обстрел аэропорта в столице Афганистана и заявило, что целью был министр обороны США Джеймс Мэттис. В то же время, по информации агентства Рейтер, ответственность за обстрел кабульского аэропорта вслед за талибами взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство*" (запрещена в РФ).

"Нападение на гражданский аэропорт – это теракт, это знак слабости, а не силы. Поэтому я хочу отметить (действия) сил безопасности Афганистана, которые имеют дело с такого рода нападениями", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Кабуле, которая транслируется на сайте НАТО.

По словам генсека альянса, "это еще один пример их (афганских силовых структур – ред.) профессионализма, приверженности и способности реагировать на такого рода угрозы безопасности в Афганистане".

"И (это) еще раз подчеркивает, почему мы продолжаем обучать и консультировать их", — заявил Столтенберг.

В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Позже НАТО неоднократно заявляла, что не намерена возвращаться к боевой операции в Афганистане и не считает ошибкой решение о прекращении в 2014 году боевой миссии.

На заседании министров обороны стран НАТО в июле 2017 года было объявлено, что присутствие в стране сохранится и после 2017 года, и контингент будет усилен, но вопрос о его численности остается открытым. Ранее военное командование альянса представило список потребностей, согласно которому, для более эффективного обучения, содействия и консультирования афганских силовых структур требуется еще несколько тысяч военнослужащих. По данным источников, военные запросили дополнительно от трех до четырех тысяч человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России