МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Турции осуществляется в соответствии с международным правом и не направлено против третьих стран, никто не вправе его критиковать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается визита (президента РФ в Турцию — ред.), он имеет абсолютно прагматические цели. Россия и Турция — это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия, будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мегапроектов", — добавил Песков.
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган проведут рабочую встречу в Анкаре 28 сентября.
Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила ранее пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.