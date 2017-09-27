МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Турции осуществляется в соответствии с международным правом и не направлено против третьих стран, никто не вправе его критиковать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество, которое осуществляется в строгом соответствии с международным правом и никоим образом не направлено против каких-то третьих стран. Поэтому ни у кого нет снований высказывать какие-то критические соображения в этой связи", — сказал он, комментируя критику со стороны стран Запада в связи со сделкой по С-400.

"Что касается визита (президента РФ в Турцию — ред.), он имеет абсолютно прагматические цели. Россия и Турция — это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия, будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мегапроектов", — добавил Песков.

Он отметил, что Россия и Турция активно взаимодействуют в вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе в Сирии. "По всем этим вопросам будет проведена сверка часов", — сообщил Песков.

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган проведут рабочую встречу в Анкаре 28 сентября.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила ранее пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.