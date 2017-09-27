Иракская армия отбила атаку боевиков ИГ* в Рамади к западу от Багдада

БАГДАД, 27 сен — РИА Новости. Иракская армия заявила об успешном отражении атаки боевиков группировки "Исламское государство"* (ИГ*), ликвидированы не менее десяти террористов.

"Группа боевиков попыталась в среду утром приблизиться к нескольким КПП на перекрестке между городами Хаббания и Разаза, взорвав два начиненных взрывчаткой автомобиля на мосту и напав на несколько постов. Наши силы отразили атаку", — сообщается в пресс-релизе объединенного командования иракской армии.

Глава комитета по безопасности провинции Анбар Наим аль-Кауд заявил телеканалу Al-Mayadeen , что в ходе операции иракские войска ликвидировали более 10 боевиков ИГ*. По его словам, группировка отступила на семь километров от расположенного к западу от Багдада города Рамади, бои продолжаются.

Коалиция во главе с США сообщила ранее, что 21 сентября впервые за долгое время нанесла удар по боевикам ИГ* в районе Багдада. В коалиции не сообщили точное место, где был нанесен удар, а также величину отряда ИГ*, который, по некоторым оценкам, мог насчитывать как несколько десятков, так и несколько сотен человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России