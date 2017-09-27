Очевидцы рассказали о взрывах в Виннице

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Взрывы, начавшиеся во вторник вечером на складах боеприпасов в Винницкой области Украины, всю ночь сотрясали областной центр – люди в Виннице боялись спать и до сих пор не выпускают детей на улицы, рассказала РИА Новости по телефону одна из жительниц.
По словам жительницы Винницы Натальи, хотя Калиновка расположена в 30 километрах от города, взрывы были такой силы, что в областном центре каждый раз вздрагивали дома.
"Взрывы такие мощные, что тебя как будто подбрасывает. Стул просто подпрыгивает, а в проемах дрожат двери. Гремит далеко, а как будто сидишь на пороховой бочке. Конечно страшно… Все это началось вечером в 22.35 (совпадает с мск), я специально посмотрела на время. Мы сначала подумали, может быть землетрясение – где-нибудь в Карпатах дрожит, а у нас отдает", — рассказывает Наталья.
В настоящее время, по ее словам, взрывов уже не слышно, они закончились около 9 часов утра. "Дети идут в школу, но на детской площадке никого нет, хотя обычно во дворе полно народу. Родители боятся выпускать детей гулять", — говорит Наталья.