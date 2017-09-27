Песков заявил, что договор о дружбе и партнерстве с Украиной еще действует

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной продолжает действовать, поэтому, с юридической точки зрения, к нему можно обращаться, в том числе в связи с принятым в Киеве законом об образовании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом Песков отметил, что с таким вопросом было бы корректнее обратиться в Госдуму.
В понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.