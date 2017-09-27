Генсек НАТО считает, что нужно продолжать операцию в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Цена ухода НАТО из Афганистана будет выше той, что приходится платить за продолжение операции альянса, поскольку страна может погрузиться в хаос, стать безопасной гаванью для террористов и новым источником миграционного кризиса в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая на пресс-конференции в Афганистане, Столтенберг отметил, что "цена за присутствие НАТО высока", напомнив, что в ходе антитеррористической операции погибли несколько тысяч участников операции, тогда как присутствие альянса в стране обошлось международному сообществу в миллиарды евро.

"Мы знаем цену того, чтобы оставаться в Афганистане. Но цена ухода была бы еще выше. Если силы НАТО выйдут слишком быстро, есть угроза возвращения Афганистана в состояние хаоса, (страна) может вновь стать безопасной гаванью для терроризма", — заявил Столтенберг, выступление которого транслируется на интернет-сайте НАТО.

По его словам, "выход НАТО также грозит дальнейшей нестабильностью региону, в том числе (может привести) к потоку беженцев, стремящихся к безопасности, в Европу".

В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Позже НАТО неоднократно заявляла, что не намерена возвращаться к боевой операции в Афганистане и не считает ошибкой решение о прекращении в 2014 году боевой миссии.

На заседании министров обороны стран НАТО в июле 2017 года было объявлено, что присутствие в стране сохранится и после 2017 года, и контингент будет усилен, но вопрос о его численности остается открытым. Ранее военное командование альянса представило список потребностей, согласно которому, для более эффективного обучения, содействия и консультирования афганских силовых структур требуется еще несколько тысяч военнослужащих. По данным источников, военные запросили дополнительно от трех до четырех тысяч человек.