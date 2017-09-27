Референдум не повлиял на военное присутствие США в Ираке, заявил Мэттис

БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Референдум о независимости Иракского Курдистана никак не повлиял на военное присутствие США в стране, заявил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис.

"Что касается Ирака, мы не наблюдаем никаких последствий сегодня от курдского референдума. Мы политически взаимодействуем со всеми сторонами в этом районе. С военной точки зрения это не имело никаких последствий", — сказал Мэттис на пресс-конференции в Кабуле, которая транслировалась на сайте НАТО.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.