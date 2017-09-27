Летальное оружие США не поможет Киеву "выиграть войну", считают в ДНР

ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Летальное оружие США не поможет Киеву "выиграть гражданскую войну" в Донбассе, заявил РИА Новости представитель руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Костенко.

Ранее сообщалось, что председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд считает, что поставки летальных видов вооружения Украине помогут ей "сдерживать Россию". При Москва не раз заявляла, что непричастна к событиям в Донбассе.

"Украинские власти не понимают, что летальное оружие от США не поможет им выиграть гражданскую войну, которую Киев развязал в Донбассе. К тому же не стоит забывать, что Запад поставлял оружие на Украину еще с 2014 года, не скрывая количество и суммы этих поставок", — сказал Костенко.

Он напомнил, что сторонами конфликта в Донбассе являются Киев и самопровозглашенные республики.

"Запад снова занимается популизмом, апеллируя выражением "российская агрессия", которое является беспочвенным и юридически не доказанным. Мировое сообщество на минских переговорах признало не Россию стороной конфликта, а Украину и республики Донбасса", — добавил он.

Киев ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.