В Польше в перестрелке ранили двух полицейских

ВАРШАВА, 27 сен — РИА Новости. Двое полицейских ранены в результате перестрелки польском городе Иновроцлав, сообщила журналистам представитель Центрального бюро расследований Ивана Юркевич.
"Преступник стрелял, ранив двух полицейских, которые были сразу же доставлены в больницу. Они находятся под присмотром врачей. Сам преступник также был ранен и доставлен в больницу", — рассказала Юркевич.
В настоящее время место перестрелки оцеплено полицией. По одной из версий, раненые полицейские проводили мероприятие по противодействию торговле наркотиками.