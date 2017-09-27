В Польше в перестрелке ранили двух полицейских

ВАРШАВА, 27 сен — РИА Новости. Двое полицейских ранены в результате перестрелки польском городе Иновроцлав, сообщила журналистам представитель Центрального бюро расследований Ивана Юркевич.

Трагедия произошла минувшим вечером на улице Марии Склодовской-Кюри, в микрорайоне Торуньском. По словам очевидцев, прозвучало не менее десяти выстрелов.

"Преступник стрелял, ранив двух полицейских, которые были сразу же доставлены в больницу. Они находятся под присмотром врачей. Сам преступник также был ранен и доставлен в больницу", — рассказала Юркевич.

В настоящее время место перестрелки оцеплено полицией. По одной из версий, раненые полицейские проводили мероприятие по противодействию торговле наркотиками.