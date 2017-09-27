Саакашвили назвал взрыв под Винницей "циничным подарком" Путина Порошенко

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Днепропетровской области, недавно обвиненный в незаконном пересечении границы Украины Михаил Саакашвили заявил, что к инциденту на складе под Винницей причастен Владимир Путин. Об этом он написал в Facebook.

"Очень циничный подарок от Путина на день рождения Порошенко — взрывы в Виннице. Этим он говорит американцам: не стоит давать Украине оружие, они не смогут его обезопасить", — написал он.

Политик не уточнил, на основании чего он сделал такие выводы.

Саакашвили известен своими неоднозначными поступками и заявлениями. В частности, многих представителей власти на Украине он называл "барыгами" и обвинял в коррупции.

В июле Петр Порошенко лишил его украинского гражданства, после чего политик покинул страну. В сентябре он попытался вернуться, однако поезд с Саакашвили не пропустили через границу. Тогда он вместе со своими сторонниками незаконно пересек ее на пропускном пункте "Шегини".

Против него возбуждено дело по пяти статьям. Кроме того, в начале сентября минюст Украины сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос об экстрадиции Саакашвили, который в Грузии находится в розыске.

Пожар на складе боеприпасов неподалеку от населенного пункта Калиновка начался вечером во вторник. По данным СМИ, на нем находятся ракеты к системам залпового огня "Ураган", "Град" и "Смерч".

Из близлежащих населенных пунктов пришлось эвакуировать около 30 тысяч человек. Власти Украины также закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от очага возгорания.