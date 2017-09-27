МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главной целью принятого на Украине закона об образовании является ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей страны, считает глава комитета Совфеда по образованию и науке Зинаида Драгункина.
"Несмотря на то, что в указанном законе русский язык не упоминается, очевидно, что его главной целью является ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины и прежде всего — детей", — сказала Драгункина при обсуждении документа в Совфеде.
Она напомнила, что в 2017 году 364 детских сада и 581 школа на Украине обучают детей на русском языке, в школах с обучением полностью на русском языке учатся около 400 тысяч детей, как отдельный предмет русский изучают почти один миллион школьников. "И эти дети из неукраинских семей с 2020 года не смогут получить среднее образование на родном языке", — подчеркнула глава комитета СФ.
По словам Драгункиной, сенаторы рассматривают действия киевских властей "как демонстративное выражение отсутствия желания установления мира и единства в своей стране". Парламентарии призывают демократические страны к коллективным усилиям по противодействию политике, попирающей общепризнанные права человека, сказала сенатор.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что принятие столь пагубного закона об образовании — "это свидетельство о начале раскола Украины".
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила международному комитета СФ и комитету по образованию направить принятое сенаторами заявление во все международные парламентские структуры и зарубежные парламенты с тем, чтобы довести позицию России по этому вопросу.