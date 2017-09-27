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Сенатор: закон об образовании на Украине направлен против русского языка

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (422)
11:4727.09.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главной целью принятого на Украине закона об образовании является ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей страны, считает глава комитета Совфеда по образованию и науке Зинаида Драгункина.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Закон об образовании нарушает права коренных народов Украины, заявили в ГД
Совфед в среду принял заявление, в котором призвал ООН, ОБСЕ, европейские парламенты осудить принятый Киевом закон, вводящий полную украинизацию в сфере образования.

"Несмотря на то, что в указанном законе русский язык не упоминается, очевидно, что его главной целью является ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины и прежде всего — детей", — сказала Драгункина при обсуждении документа в Совфеде.

Она напомнила, что в 2017 году 364 детских сада и 581 школа на Украине обучают детей на русском языке, в школах с обучением полностью на русском языке учатся около 400 тысяч детей, как отдельный предмет русский изучают почти один миллион школьников. "И эти дети из неукраинских семей с 2020 года не смогут получить среднее образование на родном языке", — подчеркнула глава комитета СФ.

Первое заседание Совета Федерации РФ осенней сессии. 27 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СФ призвал международное сообщество осудить украинский закон об образовании
Она отметила, что мы видим, как, будоража людей, отвлекая их от реальных проблем, раскалывая общество на "своих" и "чужих", нынешние украинские политики насильственно устанавливают в многонациональном государстве моноэтнический языковой режим.

По словам Драгункиной, сенаторы рассматривают действия киевских властей "как демонстративное выражение отсутствия желания установления мира и единства в своей стране". Парламентарии призывают демократические страны к коллективным усилиям по противодействию политике, попирающей общепризнанные права человека, сказала сенатор.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Закон об образовании на Украине игнорирует права населения, считают в ОП
Председатель международного комитета Софеда Константин Косачев, в свою очередь, выразил недоумение тем, что на фоне негативной реакции национальных европейских парламентов на принятый на Украине закон безмолвствуют ПАСЕ, ОБСЕ, "мы не слышим реакцию Европарламента". По мнению законодателя, европейские структуры должны были бы заявить о своем несогласии с этим законом. "Где же их европейские ценности?" — сказал парламентарий.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что принятие столь пагубного закона об образовании — "это свидетельство о начале раскола Украины".

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила международному комитета СФ и комитету по образованию направить принятое сенаторами заявление во все международные парламентские структуры и зарубежные парламенты с тем, чтобы довести позицию России по этому вопросу.

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