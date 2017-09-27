Палестина и Соломоновы Острова стали новыми членами Интерпола

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Палестина и Соломоновы острова вступили в международную организацию уголовной полиции (Интерпол), сообщается в заявлении организации.

"Государства Палестина и Соломоновы Острова стали членами Интерпол", — говорится в заявлении, размещенном в микроблоге Twitter организации.

В прошлом году Генеральная ассамблея международной организации уголовной полиции приостановила рассмотрение палестинской заявки на своей 85-й сессии на индонезийском острове Бали. Интерпол объяснил приостановку рассмотрения заявок Палестины, Косово и Соломоновых островов, а также всех прочих "нынешних и будущих" обращений необходимостью разработать "ясные и прозрачные" процедуры приема в организацию и определить критерии членства в ней. Эту работу было решено провести в течение года и представить результаты на следующей Генассамблее в Пекине.

New member countries State of Palestine and Solomon Islands bring INTERPOL's membership to 192. #INTERPOLGA pic.twitter.com/9LaggaQ6op — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 27 сентября 2017 г.

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