Ирак ограничил международные рейсы из Курдистана

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Авиавласти Ирака прекращают все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане после референдума о независимости автономного региона, следует из сообщения Управления гражданской авиации Ирака (CAA).

"Начиная с 18:00 по местному времени (совпадает с московским) 29 сентября все полеты в Эрбиль и Сулейманию и все вылеты из них будут приостановлены до дальнейшего извещения. Исключением являются внутренние рейсы иракских авиакомпаний", — сообщается в пресс-релизе управления.

Правительство Ирака во вторник заявило о своем решении ввести запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном, если правительство региона не передаст под его контроль аэропорты, расположенные в автономии.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.