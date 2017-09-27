На Украине запретили полет над горящими складами под Винницей до четверга

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Запрет на использование воздушного пространства над горящими складами под Винницей будет действовать до четверга, в случае необходимости его могут продлить в оперативном порядке, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Ранее власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания на складе боеприпасов в Калиновке в Винницкой области.

"Запрет радиусом 50 километров в диапазоне высот от поверхности до верхней границы воздушного пространства действует до 02.59 (совпадает с мск) 28 сентября. Дальнейшие решения по изменению срока действия или параметров запрета будут приниматься в оперативном порядке соответствующими службами в зависимости от имеющейся информации и развития событий", — написал Лавренюк в среду в Facebook.

Он добавил, что введенный запрет не влияет на полеты государственных самолетов, которые задействованы для проведения всех видов спасательных и пожарных работ и для предоставления медицинской помощи. Для остальных воздушных судов движение в зоне действия временного запрета возможны только по разрешению органов управления полетами.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел были эвакуированы около 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

Ранее Генштаб Украины заявил, что интенсивность взрывов на складах значительно снизилась. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".

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