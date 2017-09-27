КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что пожар на складах боеприпасов под Винницей является, по его мнению, "российской диверсией".
"У меня по этим признакам, которые я наблюдаю, сомнений, что это российская диверсия, нет. Это мое личное мнение", — сказал Шкиряк в среду в комментарии телеканалу "112 Украина".
Власти Украины и ранее усматривали "российский след" в происходивших на ее территории ЧП. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию". Комментируя пожар под Винницей, сенатор отметил, что на Украине "взрываются не только склады, там взорваны законность и система управления страной".
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