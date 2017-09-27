На Украине заявили о "российском следе" в ЧП на военном складе под Винницей

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что пожар на складах боеприпасов под Винницей является, по его мнению, "российской диверсией".

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел были эвакуированы около 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".

"У меня по этим признакам, которые я наблюдаю, сомнений, что это российская диверсия, нет. Это мое личное мнение", — сказал Шкиряк в среду в комментарии телеканалу "112 Украина".

Власти Украины и ранее усматривали "российский след" в происходивших на ее территории ЧП. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию". Комментируя пожар под Винницей, сенатор отметил, что на Украине "взрываются не только склады, там взорваны законность и система управления страной".

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