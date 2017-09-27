В Афганистане ищут преступников, обстрелявших ракетами аэропорт Кабула

КАИР, 27 сен – РИА Новости, Маргарита Кислова. Силы безопасности Афганистана ведут поиск злоумышленников, обстрелявших в среду ракетами аэропорт Кабула, заявил глава пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Даниш в своем микроблоге в Twitter.

Ранее афганские СМИ сообщили, что, по крайней мере, одна ракета, выпущенная неизвестными из окрестностей кабульского аэропорта, упала на его территории. Работа аэропорта была временно приостановлена. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

"Полиция и спецназ окружили район… откуда, возможно, были выпущены ракеты. Район проверяется", — сообщил Даниш.

В среду в Кабул с необъявленным визитом прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг, они встретились с президентом Афганистана Ашрафом Гани.