ВС Таиланда заочно приговорил экс-премьера Чинават к пяти годам тюрьмы

БАНГКОК, 27 сен – РИА Новости. Верховный суд Таиланда приговорил бывшего премьер-министра страны Йинглак Чинават к пяти годам тюремного заключения за преступную халатность при исполнении государственной дотационной программы рисового залога в 2011–2014 годах, говорится в заявлении суда, переданном в среду местным и иностранным СМИ.

В верховном суде в среду заочно зачитывается приговор в отношении Чинават. Чтение приговора началось в 14.00 по местному времени (07.00 мск). Оглашение приговора перенесли на 27 сентября с 25 августа, когда бывший премьер не явилась на заседание суда и, по неподтвержденным данным, тайно покинула страну.

Чинават обвиняют в халатности и попустительстве коррупции при исполнении правительственной дотационной программы рисового залога, по которой в 2011–2014 годах правительство закупало рис у фермеров по завышенным почти в два раза ценам для дальнейшей продажи за границу по прямым межправительственным соглашениям. Падение мировых цен на рис, массовые оппозиционные демонстрации, парализовавшие работу правительства, и распространившаяся в программе коррупция привели к значительным потерям бюджетных средств.