МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя пожар на складе боеприпасов под Винницей, отметил, что на Украине взрываются не только склады, там "взорваны" в целом законность и система управления страной.

"Что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию. Но взрываются не только склады – взорваны законность и система управления страной", — написал сенатор в Twitter.

Что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию. Но взрываются не только склады — взорваны законность и система управления страной — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 сентября 2017 г.

Накануне вечером на складах сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

Советник президента Украины Юрий Бирюков, в свою очередь, заявил, что пожар на складах под Винницей мог быть устроен при помощи беспилотника, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) накануне пытались его перехватить. Как добавил Бирюков, что по не официальным данным "кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался".