Закон об образовании нарушает права коренных народов Украины, заявили в ГД

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госдума приняла заявление о недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках: депутаты отмечают, что подписанный украинским президентом Петром Порошенко закон "Об образовании" станет актом этноцида русского народа на Украине.

Как отмечают депутаты, принятым на Украине законом об образовании попираются базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств, закрепленные в международных договорах, ратифицированных Украиной.

"Нарушается и Конституция Украины, согласно которой должно быть гарантировано право обучения на родном языке и не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов", — говорится в документе.