Около 75% населения вокруг горящих под Винницей складов эвакуированы

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Около 75% населения вокруг горящих под Винницей складов боеприпасов эвакуированы, сообщил в среду советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел были эвакуированы около 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

"В данный момент эвакуировано приблизительно 75% населения", — сказал Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что правоохранители держат под контролем ситуацию в эвакуированных населенных пунктах, фактов мародерства не зафиксировано.