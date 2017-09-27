Под Виницей рассказали о ходе борьбы с пожаром на складе боеприпасов

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Спасатели не могут подобраться к эпицентру пожара под Винницей из-за взрывов, которые продолжаются на складах боеприпасов, заявил в среду советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Ранее Генштаб Украины заявил, что интенсивность взрывов на складах значительно снизилась.

"Интенсивность значительно сокращена, это правда, но взрывы продолжаются, и в эпицентр в данный момент добраться не получается — это риск для жизни людей", — сказала Шкиряк в комментарии украинскому телеканалу "112 Украина".

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