СБУ квалифицировала взрывы на складе боеприпасов под Винницей как диверсию

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На Украине возбудили дело по статье "диверсия" после крупного пожара на военном складе под Винницей, в результате которого пострадали два человека.

В состав созданной для расследования следственной группы вошли сотрудники СБУ. Как заявил советник президента Украины Юрий Бирюков, пожар на складах могли устроить при помощи беспилотника.

С чего все началось

Во вторник вечером в полицию поступило сообщение о взрыве боеприпасов на территории одной из воинских частей. По тревоге подняли работников полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место происшествия выехал заместитель главы Нацполиции Сергей Князев, а также глава Генштаба Украины Виктор Муженко.

Как сообщил телеканал "112.Украина", на этом складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Всего в арсенале находится 188 тысяч тонн боеприпасов.

Позднее в Генштабе заявили, что в половине охваченных огнем хранилищ боеприпасов нет. Кроме того, военные рассказали, что площадь пожара составляет десять процентов от общей площади арсенала.

Возгорание тушат более тысячи человек, а также два пожарных танка и три пожарных поезда.

Эвакуация



В первую очередь эвакуация коснулась жителей села Калиновка, где находится склад, и соседних населенных пунктов.

Помимо этого, на месте происшествия создали оперативный штаб и уже готовы пассажирские поезда для того, чтобы вывезти людей из зоны возгорания.

Из-за пожара на складах за медицинской помощью обратились две женщины. Как сообщили в администрации Винницкой области, у них нетяжелые травмы.

В связи с пожаром, на трассах Винница-Киев, Житомир-Могилев-Подольский перекрыли движение, закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания, а также приостановили сообщение на перегоне Сосенко — Калиновка.

Четырнадцать поездов изменили свой маршрут, а работников четырех железнодорожных станций: Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская и разъезд Сальницкий — эвакуировали.

В пресс-службе Московской железной дороги предупредили, что поезда с Украины прибудут с опозданием до трех часов. Отмечается, что диспетчерский аппарат МЖД приложит максимальные усилия, чтобы сократить опоздание составов.

Сейчас интенсивность взрывов снизилась, поэтому саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

Реакция властей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти держат под контролем инцидент на складе. По его словам, мобилизованы все службы, техника и личный состав.

Он подчеркнул, что ситуация серьезная, но у властей есть опыт разрешения подобных проблем, и главное, чтобы никто не пострадал.

"Сейчас проводится эвакуация людей, вся территория в радиусе пяти километров отрабатывается. Транспорта достаточно, чтобы перевезти граждан, которые захотят уехать в безопасное место ", — сказал он.

По его словам, развернуты три пункта размещения людей. Он также попросил не разводить панику среди населения.

Говоря о причинах произошедшего, Гройсман заявил, что сейчас отрабатываются различные версии, но, вероятно, речь идет о внешних факторах.

"Винница находится за пределами возможной зоны поражения. В городе развернуты пункты для временного размещения эвакуированных с территорий, прилегающих к зоне взрывов", — написал премьер Украины в Facebook.

Также из-за пожара Министерство обороны усилило охрану военных объектов.

Это не первый пожар на военных складах на Украине за последнюю неделю. Ранее в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов силовиков, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали жителей. Пресс-служба Госслужбы по ЧС 23 сентября сообщила о ликвидации пожара.