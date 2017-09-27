Президент Молдавии раскритиковал отказ во въезде российской журналистке

КИШИНЕВ, 27 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон возмущен отказом во въезде в республику корреспонденту "Комсомольской правды" Дарье Асламовой; он заявил, что это очередной антироссийский демарш правительства, который организован в преддверии его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее издание сообщило, что Асламову, которая собиралась брать интервью у Додона и имела письменное согласие главы государства, задержали в аэропорту Кишинева и сообщили, что въезд в Молдавию ей закрыт, а затем посадили на самолет до Бухареста.

"Возмущен недопуском в страну корреспондента "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой. Это очередной враждебный шаг правительства Молдавии в отношении нашего стратегического партнера – Российской Федерации", — написал Додон в среду на своей странице в соцсети Facebook.

По его мнению, "русофобствующие шовинисты из властных кабинетов переходят все границы".

"Сегодня каждому российскому журналисту, прибывающему в страну, приходится отправлять персональное приглашение. При этом все журналисты румынских СМИ, осуществляющие антимолдавскую, антигосударствнную деятельность, беспрепятственно работают в Молдавии", — добавил молдавский лидер.

По его словам, "этот очередной антироссийский демарш правительства Молдовы, как это уже бывало не раз, организован специально в преддверии моей рабочей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая пройдет 11 октября в Сочи". Как отметил Додон, сделано это "с целью испортить атмосферу этой встречи и помешать молдаво-российскому диалогу".

Додон отметил, что к обеду у него будет полная информация о причинах отказа во въезде Асламовой в Молдавию. Он отметил также, что интервью состоится в любом случае в ближайшем будущем – в Молдавии или в РФ.