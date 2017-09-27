СФ призвал международное сообщество осудить украинский закон об образовании

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Совфед призывает ООН, ОБСЕ и европейские парламенты осудить принятый Украиной закон "Об образовании", который вводит полную украинизацию в сфере образования на территории страны.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.

"Призываем Верховного комиссара ООН по правам человека, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, комиссара Совета Европы по правам человека, а также парламенты государств Европы и международные парламентские организации Европы дать объективную оценку антидемократическому закону Украины и защитить права нацменьшинств, права детей в этой стране", — отмечается в документе, принятом СФ.

Российские парламентарии заявляют о необходимости принятия исчерпывающих мер по восстановлению нарушенных прав и защите от дискриминации всех граждан Украины.