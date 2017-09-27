Пожар на складах под Винницей мог быть устроен беспилотником, заявили в СБУ

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Пожар на складах под Винницей мог быть устроен при помощи беспилотника, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) накануне пытались его перехватить, заявил советник президента Украины Юрий Бирюков.

Накануне вечером на складах сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Военная прокуратура открыла дело по статье "диверсия".

"Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да — похоже на беспилотник. СБУ пытались перехватить", — написал Бирюков в среду в Facebook.

Он добавил, что по не официальным данным "кого-то даже задержали накануне, но кто-то прорвался".