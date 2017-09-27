В Кабуле недалеко от аэропорта упали несколько ракет

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Несколько ракет упали неподалеку от аэропорта в Кабуле, никто не пострадал, об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш.

"Никто не пострадал в результате ракетного обстрела", — написал Даниш в своем микроблоге в Twitter , отметив, что ситуация с вылетами в норме.

Однако телеканал Tolo News со ссылкой на чиновников сообщил, что после ракетного обстрела были отменены все рейсы и проведена эвакуация. Телеканал также сообщил о 20-30 ракетах, которые были запущены по территории аэропорта и по его окрестностям, отметив, что целью ударов могла быть база НАТО, примыкающая к аэропорту.

В среду в Кабул с необъявленным визитом прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг, они встретились с президентом Афганистана Ашрафом Гани.