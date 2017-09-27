Под Винницей из-за пожара на военных складах госпитализировали двух человек

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины подтвердило информацию о госпитализации двух человек из-за пожара на складах боеприпасов министерства обороны в Винницкой области.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным Госслужбы по ЧС, пострадала одна женщина, она госпитализирована. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) эвакуировано более 30 тысяч человек. Мероприятия по эвакуации населения продолжаются. Для перевозки эвакуированного населения привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи Госслужбы по ЧС. По оперативной информации травмированы два человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения", — говорится в сообщении МВД.