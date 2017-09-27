КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины подтвердило информацию о госпитализации двух человек из-за пожара на складах боеприпасов министерства обороны в Винницкой области.
"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) эвакуировано более 30 тысяч человек. Мероприятия по эвакуации населения продолжаются. Для перевозки эвакуированного населения привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи Госслужбы по ЧС. По оперативной информации травмированы два человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения", — говорится в сообщении МВД.