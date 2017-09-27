Китай передал Бангладеш гуманитарный груз для помощи беженцам из Мьянмы

ПЕКИН, 27 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай передал правительству Бангладеш гуманитарный груз для оказания помощи при размещении беженцев из Мьянмы, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

"Для оказания помощи правительству Бангладеш с размещением беженцев на границе, правительство Китая приняло решение передать в качестве экстренной гуманитарной помощи две тысячи палаток и три тысячи одеял", — говорится в опубликованном на сайте министерства сообщении.

Утром 27 сентября первая партия гуманитарного груза была доставлена в аэропорт Читтагонга. Ожидается, что остальная часть груза будет передана завтра. Все палатки и одеяла будут доставлены в приграничный лагерь для беженцев, чтобы разместить оказавшихся без крова людей.

Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Эдриан Эдвардс в среду сообщил, что число беженцев рохинджа, прибывших из Мьянмы в Бангладеш, за три недели превысило 436 тысяч человек, и призвал удвоить гуманитарную помощь Бангладеш.

Ранее сообщалось, что ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. С 25 августа Мьянму покинуло свыше 400 тысяч рохинджа. Общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тысяч человек.