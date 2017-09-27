На Украине после ЧП под Винницей возбудили дело по статье "диверсия"

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Украинская военная прокуратура открыла дело по статье "диверсия" в связи с пожаром на складах боеприпасов в Винницкой области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СБ Украины Елена Гитлянская в среду.
"Военная прокуратура Центрального региона внесла в Единый реестр досудебных расследований производство по статье 113 Уголовного кодекса ("диверсия")", — сообщила Гитлянская.
По ее словам, в состав созданной для расследования следственной группы вошли сотрудники СБ Украины.