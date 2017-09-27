Под Винницей снизилась интенсивность взрывов на горящих складах боеприпасов

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Генеральный штаб ВС Украины заявляет, что интенсивность взрывов на складах боеприпасов под Винницей значительно снизилась, саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

Накануне вечером на складах сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.