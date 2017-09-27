США пригрозили России ответом на "несоблюдение" Договора по открытому небу

Возможное ограничение для России на наблюдательные полеты над США (10)

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Власти США раздумывают над ответными мерами на предполагаемое несоблюдение Россией Договора по открытому небу, сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон "был давно обеспокоен" соблюдением Москвой пунктов соглашения. В то же время он пояснил, что если российская сторона вернется к выполнению своих обязательств, ответные меры будут тут же отменены.

"Мы надеемся, что это изменит расчеты России и побудит ее общаться с нами о нашей обеспокоенности в более конструктивном ключе", — отметил американский чиновник.

На Калининград ответят Аляской и Гавайями

Как сообщила ранее газета Wall Street Journal, американские власти готовятся ввести ограничения на полеты российских военных самолетов над территорией США. По данным источников издания, таким образом Вашингтон собирается ответить на "запрет Кремля на пролет над Калининградом".

В рамках соглашения дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, а Россия ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом. Американцы в ответ могут запретить пролет над Аляской и Гавайями, сообщила газета.

Необоснованные претензии

Российские власти назвали претензии США необоснованными. В Кремле призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.

В МИД пояснили, что договор сам по себе достаточно сложный, его положения не всегда можно "однозначно интерпретировать".

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ограничение не нанесет никакого вреда России, однако добавит очередную "ложку дегтя" в и без того непростые отношения двух государств.

Договор об открытом небе

В 1992 году 23 государства-члены ОБСЕ подписали соглашение, которое подразумевает взаимные инспекции. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Россия ратифицировала договор в 2001 году.