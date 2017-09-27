Силовики 25 раз за сутки нарушили режим тишины, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Украинские силовики 25 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 25 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 10 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.
По его словам, огонь силовики вели из танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. "В результате обстрелов повреждено одно домостроение в Докучаевске", — добавили в командовании.