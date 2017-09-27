Силовики 25 раз за сутки нарушили режим тишины, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (278)

Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка. архивное фото

Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка. архивное фото

ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Украинские силовики 25 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 25 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 10 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, огонь силовики вели из танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. "В результате обстрелов повреждено одно домостроение в Докучаевске", — добавили в командовании.