Под Винницей продолжаются взрывы на складах боеприпасов

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Взрывы на складах боеприпасов в Винницкой области продолжаются, на месте работают военные и спасатели, сообщает телеканал "112 Украина".

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

"Возле центра событий военнослужащие и спасатели. Взрывы на 28-м военном складе продолжаются, по наблюдениям корреспондентов их активность увеличивается. Часть местных жителей Калиновки не хотят покидать город, они прячутся в подвалах… На месте также работает железнодорожная и военная техника", — сообщает корреспондент в эфире.

Первый заместитель главы Винницкой областной администрации Андрей Гижко заявил, что "на данный момент за минуту взрывается порядка трех снарядов", сообщает сайт телеканала.