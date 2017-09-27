Под Винницей продолжаются взрывы на складах боеприпасов

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Взрывы на складах боеприпасов в Винницкой области продолжаются, на месте работают военные и спасатели, сообщает телеканал "112 Украина".
"Возле центра событий военнослужащие и спасатели. Взрывы на 28-м военном складе продолжаются, по наблюдениям корреспондентов их активность увеличивается. Часть местных жителей Калиновки не хотят покидать город, они прячутся в подвалах… На месте также работает железнодорожная и военная техника", — сообщает корреспондент в эфире.
Первый заместитель главы Винницкой областной администрации Андрей Гижко заявил, что "на данный момент за минуту взрывается порядка трех снарядов", сообщает сайт телеканала.