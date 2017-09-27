В Узбекистане на свадьбе отравились около 170 человек

ТАШКЕНТ, 27 сен — РИА Новости. Почти 170 человек получили пищевое отравление во время свадебного ужина в Ромитанском районе Бухарской области Узбекистана, 94 человека находятся в больнице, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
По данным минздрава, все пострадавшие вечером 25 сентября находились на свадьбе и ели тухум барак (вареники с яичной начинкой). Обратившимся был поставлен диагноз "пищевое отравление".
"Состояние пациентов удовлетворительное, тяжелых больных нет, всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь", — добавили в минздраве.