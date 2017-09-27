Под Винницей в зоне горения складов прекращено движение транспорта

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Движение всех видов транспорта прекращено в ряде населенных пунктов Винницкой области из-за пожара на складах боеприпасов, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Сейчас закрыто движение всех видов транспорта, в том числе автотранспорта на автодороге Житомир — Могилев — Подольский, железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко — Калиновка Юго-Западной железной дороги, воздушного транспорта в радиусе 50 километров от города Калиновка", — говорится в сообщении Госслужбе по ЧС в Facebook.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 691 человек и 149 единиц техники, в том числе самолет, два пожарных танка и три пожарных поезда.
Ранее пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что пассажирские поезда из Украины прибудут в Москву с опозданием в связи с пожаром в Винницкой области.