Под Винницей в зоне горения складов прекращено движение транспорта

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Движение всех видов транспорта прекращено в ряде населенных пунктов Винницкой области из-за пожара на складах боеприпасов, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным Госслужбы по ЧС, пострадала одна женщина, она госпитализирована. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

"Сейчас закрыто движение всех видов транспорта, в том числе автотранспорта на автодороге Житомир — Могилев — Подольский, железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко — Калиновка Юго-Западной железной дороги, воздушного транспорта в радиусе 50 километров от города Калиновка", — говорится в сообщении Госслужбе по ЧС в Facebook.

Отключены линии электропередачи Калиновка-Укрфлора и Калиновка-Лавровка, а также газоснабжение сел Дорожное, Медведка, Лавровка.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 691 человек и 149 единиц техники, в том числе самолет, два пожарных танка и три пожарных поезда.

Ранее пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что пассажирские поезда из Украины прибудут в Москву с опозданием в связи с пожаром в Винницкой области.