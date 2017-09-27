Под Винницей два человека пострадали из-за пожара на складах боеприпасов

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Два человека пострадали из-за пожара на складах боеприпасов в Винницкой области, сообщил в среду первый заместитель главы Винницкой областной администрации Андрей Гижко.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным Госслужбы по ЧС, пострадала одна женщина, она госпитализирована. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

"Две женщины обратились за медицинской помощью, нетяжелые травмы", — цитирует слова Гижко сайт телеканала "112 Украина".