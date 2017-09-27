Любые попытки США начать войну в КНДР угрожают России, заявил Клинцевич

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Любые попытки США начать войну в КНДР, то есть в непосредственной близости от границ России, будут расценены РФ как откровенно враждебные действия по отношению к ней "со всеми вытекающими последствиями", заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона к военному решению проблемы КНДР.

Ранее Трамп заявил, что военное решение конфликта с Северной Кореей по-прежнему возможно, но оно нежелательно, поскольку будет разрушительным.

"Не лишним будет предупредить США: любые попытки начать войну в непосредственной близости от границ России угрожают ее безопасности, а потому будут расценены нами как откровенно враждебные действия по отношению к нашей стране со всеми вытекающими отсюда последствиями", — цитирует сенатора его пресс-служба.

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