В соцсетях появилось видео пожара на складе боеприпасов под Винницей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей публикуют видео пожара в Винницкой области близ села Калиновка.

Возгорание произошло во вторник вечером на складе с боеприпасами, на котором, по данным СМИ, находятся ракеты с системами залпового огня "Смерч", "Град" и "Ураган".

Более 30 тысяч человек были эвакуированы из Калиновки и близлежащих сел. Воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания закрыли.

По данным ГСЧС Украины, в результате пожара был ранен один человек. На место происшествия прибыли премьер-министр Владимир Гройсман и представители Генштаба и министерства обороны.