В Гондурасе из-за наводнений погибли пять человек

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли и сотни были вынуждены покинуть дома из-за наводнений и схода оползней в Гондурасе, передает агентство Prensa Latina.

Сообщается, что наводнения и оползни стали следствием сильных и продолжительных дождей. Среди погибших есть ребенок.

Как сообщил глава комитета по ЧС (Copeco) Лисандро Росалес, из-за сложившейся ситуации в стране была проведена эвакуация более 670 семей. В агентстве гражданской безопасности сообщили, что в результате последствий сильных дождей были уничтожены десятки домов, три моста и размыта одна из дорог.

Местные синоптики предупредили, что обильные осадки не прекратятся в стране до выходных. В связи с этим Copeco сохранил желтый и зеленый уровни опасности в 11 из 18 департаментов Гондураса.