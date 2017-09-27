Пожар под Винницей: на Украине загорелись склады с боеприпасами

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Под украинской Винницей на крупном военном складе произошел пожар, который привел к взрыву боеприпасов, сообщили в ночь со вторника на среду в МВД Украины.
Склад с "Ураганами", "Градами" и "Смерчами"
Сотрудники полиции перекрыли въезд в Калиновку, после чего начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел.
Как стало известно в последующем, украинские власти также закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.
Издание "112.Украина" сообщило, что на арсенале хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По информации издания, всего на складе хранится 188 тысяч тонн боеприпасов.
На контроле у Гройсмана
Вскоре после начала пожара премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл на место происшествия. Как сообщили на сайте украинского правительства, Гройсман взял ситуацию под личный контроль.Прямой".
Он также отметил, что ситуация серьезная, но у правительства уже имеется опыт разрешения подобных проблем, и сейчас главное, чтобы никто не пострадал.
Кроме того, на место происшествия прибыли сотрудники центрального аппарата СБУ во главе с Василием Грицаком, а также глава Генштаба Украины Виктор Муженко.
Первые подробности
Как рассказали в украинском Генштабе, в половине горящих хранилищах не было боеприпасов. Кроме того, военные сообщили, что площадь возгорания составляет десять процентов от общей площади арсенала.