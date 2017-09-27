Пожар под Винницей: на Украине загорелись склады с боеприпасами

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Под украинской Винницей на крупном военном складе произошел пожар, который привел к взрыву боеприпасов, сообщили в ночь со вторника на среду в МВД Украины.

Склад с "Ураганами", "Градами" и "Смерчами"

Около десяти часов вечера во вторник в Калиновский отдел полиции Винницкой области поступило сообщение о детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей. После этого по тревоге подняли работников полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

Сотрудники полиции перекрыли въезд в Калиновку, после чего начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел.

Как стало известно в последующем, украинские власти также закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

Издание "112.Украина" сообщило, что на арсенале хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По информации издания, всего на складе хранится 188 тысяч тонн боеприпасов.

На контроле у Гройсмана

Вскоре после начала пожара премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл на место происшествия. Как сообщили на сайте украинского правительства, Гройсман взял ситуацию под личный контроль.

"Мобилизованы все службы, все работают, ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав. Сейчас все делают все возможное. Каждое подразделение выполняет свои функции — ГСЧС, Нацполиция, Минобороны ", — приводятся на сайте правительства Украины слова Гройсмана, сказанные в эфире телеканала " Прямой ".

Он также отметил, что ситуация серьезная, но у правительства уже имеется опыт разрешения подобных проблем, и сейчас главное, чтобы никто не пострадал.

Кроме того, на место происшествия прибыли сотрудники центрального аппарата СБУ во главе с Василием Грицаком, а также глава Генштаба Украины Виктор Муженко.

Первые подробности

Как рассказали в украинском Генштабе, в половине горящих хранилищах не было боеприпасов. Кроме того, военные сообщили, что площадь возгорания составляет десять процентов от общей площади арсенала.

Кроме того, "112 Украина" со ссылкой на руководителя управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдана Сеника сообщало,что взрывы на военном складе зафиксированы только на площадке танковых боеприпасов. Сеник также подтвердил, что на складе не хранилось никаких химических веществ. Он также заявил, что ответственность за случившееся лежит на командире части.