Гройсман заявил, что ситуация на горящем складе под Винницей под контролем

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ситуация на складе с боеприпасами в Винницкой области контролируется ГСЧС, Нацполицией и Минобороны.

По данным украинской полиции, боеприпасы сдетонировали около 22.00 во вторник. Жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место направился глава Генштаба Украины. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Помимо этого власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

"Мобилизованы все службы, все работают, ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав. Сейчас все делают все возможное. Каждое подразделение выполняет свои функции — ГСЧС, Нацполиция, Минобороны ", — приводятся на сайте правительства Украины слова Гройсмана, сказанные в эфире телеканала "Прямой".

Он подчеркнул, что ситуация серьезная, но у правительства уже имеется опыт разрешения подобных проблем, и сейчас главное, чтобы никто не пострадал.

"Сейчас проводится эвакуация людей, вся территория в радиусе 5 километров отрабатывается. Транспорта достаточно, чтобы перевезти граждан, которые захотят уехать, в безопасное место. Уже развернуты три пункта размещения людей, там есть все необходимое. Все будет хорошо. Я попросил бы не разгонять панику", — сказал он.

Гройсман также отметил, что сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего. По его словам, вероятно, речь идет о внешних факторах.

"Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное — позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия события ", — заключил он.

Это не первый пожар на военных складах на Украине за последнюю неделю. Ранее в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов украинских силовиков, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Пресс-служба Госслужбы по ЧС 23 сентября сообщила о ликвидации пожара.