В Киеве заявили, что в половине горящих хранилищ в Виннице нет боеприпасов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Генштабе Украины заявили об отсутствии боеприпасов в половине горящих хранилищ на складе в Винницкой области.

По данным украинской полиции, боеприпасы сдетонировали около 22.00 во вторник. Жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место направился глава Генштаба Украины. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Помимо этого власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

"На складах вооружения Вооруженных сил Украины, расположенных в районе населенного пункта Калиновка Винницкой области, продолжаются мероприятия по локализации пожара. Площадь возгорания составляет около 10 процентов от общей площади арсенала. В половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют, — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.